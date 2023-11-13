В Челябинске приступили к заключению контрактов на благоустройство на 2024 год

Также в работе соглашения с УК о благоустройстве дворов и определение объектов для программы инициативного бюджетирования

В южноуральской столице начали заключать контракты на благоустройство территорий и общественных пространств в 2024 году. Об этом в ходе аппаратного совещания 13 ноября сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Челябинска Александр Астахов.

«Ряд контрактов уже заключен, также продолжаем проводить конкурентные процедуры для определения подрядчиков по программе „Формирование комфортной городской среды“ — в работе остаются еще четыре закупки по общественным территориям», — сказал он, в частности.

Также, по словам замглавы, продолжается заключение соглашений с управляющими компаниями на благоустройство дворовых территорий, а также определение объектов для программы инициативного бюджетирования: заседание конкурсной комиссии намечено на конец декабря.

Напомним, ранее администрация Челябинска анонсировала благоустройство сквера на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской, в районе ТРК «Родник».

