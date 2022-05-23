В аэропорту Челябинска снизили цены на телетрапы после предписания УФАС

Стоимость услуги была одной из самых высоких в России

В челябинском аэропорту снизили цену на услуги телетрапов для авиакомпаний. Стоимость изменили после предписания Челябинского УФАС. Ведомство признало, что организация злоупотребила своим доминирующим положением и установила монопольно высокую цену, сообщают в пресс-службе УФАС.

Стоимость работы телетрапа в аэропорту Челябинска была одной из самых высоких в России — 23 тыс. рублей за час. В других регионах за услугу с авиакомпаний берут от 2 тыс. рублей до 21 тыс. рублей. В настоящий момент челябинское авиапредприятие снизило цену до 17,9 тыс. рублей.

«Челябинское УФАС России предписало хозяйствующему субъекту установить экономически обоснованную цену на телетрапы. Сейчас антимонопольная служба проверяет исполнение предписания и изучает экономическую обоснованность новой цены», — отмечают в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Челябинского УФАС о завышенных ценах на телетрапы в аэропорту областного центра. Перед этим позицию ведомства поддержал Арбитражный суд Челябинской области.

Напомним, весной 2021 года о высоком тарифе на телетрапы в аэропорту в УФАС сообщила Челябинская транспортная прокуратура.