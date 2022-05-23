В праймериз «Единой России» принимают участие 22 кандидата

Сторонники партии должны выбрать четверых претендентов на места в райсоветах и одного кандидата в депутаты Заксобрания

23 мая стартовало предварительное голосование в челябинском региональном отделении «Единой России». В ближайшую неделю сторонники партии должны определиться, кто будет представлять ЕР на довыборах в трех районах Челябинска, Сосновском и Троицком муниципалитетах.



По итогам регистрации кандидатом-единороссом в Сосновском и Калининском районах желают стать по пять человек, в Тракторозаводском, Металлургическом и Троицком районах в праймериз участвуют по четыре претендента.

Напомним, осенью 2022 года пройдут довыборы в собрание депутатов Сосновского района, райсоветы трех районов Челябинска. Троичанам предстоит определиться, кто будет представлять муниципалитет в Законодательном собрании области: как сообщало Первое областное информагентство, мандат регионального депутата от Троицкого избирательного округа освободился после перехода Владимира Павлова из ЗСО в Государственную думу РФ.

В предварительном голосовании могут принять участие все желающие жители указанных муниципалитетов, заранее зарегистрировавшиеся на сайте праймериз ЕР через портал госуслуг.

Особняком стоит Коркинский муниципальный округ: после реформы органов местного самоуправления и объединения в одну структуру бывшего Коркинского района и трех городских поселений здесь предстоит с нуля сформировать депутатское собрание. Единороссы уже запустили механизм регистрации на предварительное голосование. Но, поскольку в Коркинском округе проживает менее 50 тысяч человек, в местных праймериз, согласно партийному уставу, имеют право принимать участие только члены ЕР.