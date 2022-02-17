Суд подтвердил завышение цен на телетрапы в аэропорту Челябинска

Услуга оказалась одной из самых дорогих в России

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Челябинского УФАС о завышенных ценах на телетрапы в аэропорту областного центра. Ранее позицию ведомства поддержал Арбитражный суд Челябинской области.

«АО „Челябинское авиапредприятие“ нарушило антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением при установлении цены на услугу использования телескопического трапа авиакомпаниями. Челябинское УФАС России предписало установить экономически обоснованную цену на телетрапы. За нарушение антимонопольного законодательства АО „Челябинское авиапредприятие“ оштрафовано на 333 тыс. рублей. Постановление о наложении штрафа компания также обжалует в суде», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Напомним, что весной 2021 года в антимонопольное ведомство обращалась Челябинская транспортная прокуратура. Она сообщала о действующем в аэропорту монопольно высоком тарифе на телетрапы. УФАС изучало цены на эту услугу в других воздушных гаванях страны и экономическую обоснованность стоимости, установленной «Челябинским авиапредприятием». Надзорное ведомство выяснило, что за телетрапы в Челябинске нужно платить 23 тыс. рублей в час, тогда как в других аэропортах — от 2 тыс. до 21 тыс. рублей за час.