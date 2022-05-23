Театральная студия «Нарния» приняла участие в фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Всероссийское событие входит в национальный проект «Культура». Финал конкурса состоялся 21 мая в Ижевске. Коллективы с Урала и Поволжья выступали в пяти категориях: театральная деятельность, хор, хореография, цирк и оркестр.
Челябинскую область представляла театральная студия «Нарния» из Миасса. Актеры единственные прошли отбор московского жюри. На сцене южноуральцы представили отрывки спектакля «Приходи», собранного по рассказам Чехова. Постановка больше 10 лет в репертуаре театральной студии и всегда проходит с аншлагом.
«Фестиваль в Ижевске покорил нас своей атмосферой. На высшем уровне была организована церемония открытия, выступали известные творческие коллективы России, пели „Бурановские бабушки“. Мы рады были даже просто принять участие и выступить на сцене фестиваля. А когда нас объявили лауреатами — были в шоке!» — рассказывает режиссер и руководитель студии «Нарния» Сауле Кур.
Приз победителям номинации фестиваля-конкурса — федеральный грант в рамках национального проекта «Культура» на 2 миллиона рублей. Как именно потратят неожиданный подарок — в студии «Нарния» пока не знают.
«По условиям гранта эти средства могут быть пущены на подготовку нового спектакля — пошив костюмов или изготовление декораций. На мастер-классы для актеров и режиссера, на поездку на какой-нибудь фестиваль. Мы пока еще не приняли решения, но обязательно придумаем какой-то грандиозный проект», — добавляет Сауле Кур.
Добавим, что театральная студия «Нарния» имеет звание народного театра и работает при ДК автомобилестроителей с 2000 года. В студии занимается детская группа от 10 до 18 лет и старшая группа от 18 и старше. «Нарния» неоднократно принимала участие в театральных фестивалях области, региона и России, получала дипломы и награды.
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