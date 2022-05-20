Отделение Российского Красного Креста возродили в Челябинске

Волонтеры-новобранцы уже прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи

В Челябинске возродили региональное отделение Российского Красного Креста. Благотворительную организацию после пятилетней паузы открыли на базе АНО «Другая медицина». В помещении на Марченко,11б волонтеры уже прошли обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, а сегодня, 20 мая, в Саду Победы отработали навыки на практике.



«Сегодня мы в честь 155-летия Российского Красного Креста провели обучение по оказанию первой помощи для всех желающих жителей Челябинска. Итогом стала отработка навыков на манекенах в условиях, максимально приближенных к реальным — в условиях массового травматизма», — рассказал автор проекта помощи бездомных людям «Другая Медицина», председатель челябинского регионального отделения Российского Красного Креста Евгений Косовских.

Для этого в Саду Победы развернулись настоящие учения. По сценарию нетрезвая влюбленная пара устроила потасовку на природе рядом с отдыхающим. В какой-то момент в костер попал газовый баллон. В результате взрыва — шесть пострадавших, в том числе беременная. Будущая мама отделалась испугом, ее подруга получила термический ожог, супруг — открытую рану ноги от упавшего топора, прохожая — подавилась куском еды. Дебоширы — оба без сознания: у женщины ножевое ранение, у мужчины — артериальное кровотечение и осколочное ранение.

«Для реалистичности волонтер из медицинского колледжа нанесла грим, чтобы натуралистично передать характер ран», — уточнил Евгений Косовских.

До приезда скорой первую помощь пострадавшим оказывали прохожие. За процессом наблюдала тренер по оказанию первой помощи Российского Красного Креста из Осетии Амина Баракова.

«Группа подобралась разнообразная. В ней есть медики и спасатели с соответствующей подготовкой. По итогам шести дней обучения результат есть, команда сформирована, и они смогут работать. Они знают, как реагировать, как правильно оценивать обстановку. Все сделали правильно, всем помогли и своевременно вызвали скорую», — дала экспертную оценку действиям челябинцев Амина Баракова.

В Челябинске региональное отделение Российского Красного Креста существовало и раньше, но 2017 году из-за недостатка финансирования его закрыли. Спустя пять лет при поддержке уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко отделение официально возродили, и теперь организация планирует активно работать — открывать представительства в других городах Южного Урала.

«В этом году запланированы проекты по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза, восстановлению людей старше 65 лет после перенесенной ковидной инфекции, работе в режиме ЧС и по обучению школьников и студентов правилам оказания первой помощи», — озвучил перспективы развития челябинского отделения Российского Красного Креста куратор программы посковидной реабилитации Демокрит Манелов.

Челябинская благотворительная организация будет делить крышу с АНО «Другая Медицина», оказывающей помощь бездомным. Для Красного Креста выделено отдельное помещение со всем необходимым. Там же, на Марченко,11б, волонтеры продолжат принимать гуманитарную помощь для беженцев с ДНР и ЛНР.