В 2020 году в Челябинской области неэффективно израсходовали 1,9 миллиарда рублей из бюджета

Большая часть нарушений связана с крупными недостроями

В 2020 году Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области выявила 700 случаев неэффективного расходования средств бюджета на общую сумму 1,9 млрд рублей. 1,3 млрд рублей из этой суммы были направлены на возведение и содержание объектов незавершенного строительства, сообщает пресс-служба КСП региона.

Как следует из отчета ведомства, 307 млн рублей из бюджета Челябинской области были потрачены с признаками ущерба из-за оплаты невыполненных или сделанных некачественно работ. Речь в первую очередь идет о строительстве конгресс-холла «Крылья» на набережной реки Миасс, регионального центра по шорт-треку, фельдшерско-акушерских пунктов в районах. Также аудиторы нашли налоговые нарушения на 102 млн рублей, завышение стоимости строительных контрактов на общую сумму 71 млн рублей, приобретение ненужного имущества на 65 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в результате проверки расходования 2,4 млрд рублей, выделенных на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1,9 млрд рублей. По итогам контрольного мероприятия региональной КСП вскрылось неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 121,2 млн рублей. Также в рамках проверки установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета и оформления отчетности на сумму 1,7 млрд рублей. Еще на 139 млн рублей были найдены нарушения при проведении госзакупок.