В Челябинской области на 10 процентов сократилось количество ДТП

В ГУ МВД региона подвели итоги работы за 2020 год

В Главном управлении МВД России по Челябинской области состоялось заседание, в ходе которого подвели итоги оперативно-служебной деятельности в 2020 году. Сотрудников поблагодарил за службу генерал-лейтенант Андрей Сергеев.

По итогам 2020 года принятые профилактические меры позволили сократить совершение преступлений, составив 63 366. Количество краж снизилось до 24 079, число грабежей и разбоев составило 2 107 и 172. Зарегистрировано 573 угонов. Пресечено 6 997 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотических средств. Количество ДТП сократилось на 10,3% (до 3 834), на 16,0% (до 336) уменьшилось число погибших в них людей, с участием несовершеннолетних — на 8,1% (до 489).

«Проведено свыше 4 700 проверочных мероприятий, по результатам которых выявлено 34 780 административных правонарушений. Направлено более двух тысяч представлений о запрете въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, принято 176 решений о депортации, выдворено в административном порядке 305 человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также в рамках коллегии выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поблагодарил Андрея Сергеева за совместную плодотворную работу и личный состав полиции региона.