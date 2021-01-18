При подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске допущены нарушения на 1,9 миллиарда рублей

Проверку расходования средств завершила Контрольно-счетная палата Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) завершила проверку расходования средств, выделенных на проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Ревизоры изучили, как распределялось финансирование в 2018—2020 годах. Была проверена работа областного Миндортранса, министерства строительства и инфраструктуры региона, Министерства финансов Челябинской области, регионального Минэкономразвития, Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, администрации Сосновского района, ООО «Триумф» (инвестор «Таганай-2020»). Об этом сообщает пресс-служба областного КСП.

КСП проверила расходование бюджетных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей. Большая часть денег — из областного бюджета (1,5 млрд рублей), из федерального было выделено 913,9 млн рублей. Также из бюджета Сосновского района было направлено 3,5 млн рублей. Еще 890 млн рублей были выделены на реализацию «дорожных» госпрограмм и по программе «Чистая вода».

По итогам контрольного мероприятия выявлено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 121,2 млн рублей. Значительная часть этих нарушений связана с оплатой Миндортрансом Челябинской области налога на имущество с автомобильных дорог, право оперативного управления на которые не зарегистрировано. Также в рамках проверки установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета и оформления отчетности на сумму 1,7 млрд рублей. Например, информация о принятых к учету автомобильных дорогах не была отражена в инвентарных карточках. Кроме того, строительство ряда дорог было начато без оформления соответствующих разрешений. Еще на 139 млн рублей были выявлены нарушения при проведении госзакупок.

Для устранения нарушений представления направлены министру дорожного хозяйства и транспорта региона Алексею Нечаеву, и. о. главы областного Минстроя Юлию Элбакидзе, главе Сосновского района Евгению Ваганову, председателю Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову. Информационные письма также направлены губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. В 2019 году было объявлено, что основная часть мероприятий переносится в Санкт-Петербург. Встречи глав государств в рамках саммитов должны были состояться с 21 по 23 июля прошлого года. В Челябинске этим летом планировалось провести около 20 мероприятий, в том числе форум глав регионов государств — членов ШОС и спортивные игры стран БРИКС. Однако саммиты перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.