Несостоявшийся застройщик набережной Миасса хочет стать микропредприятием

«Урал-сервис-групп» судится с налоговой за возвращение в реестр малого бизнеса

ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ) подало в Арбитражный суд Челябинской области иск к Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области. Компания требует вернуть ее в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в исковых требованиях указано на необходимость вернуть УСГ статус микропредприятия. В качестве соответчика к делу привлечена ФНС России. Заседание по делу назначено на 18 февраля. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.УСГ было микропредприятием с 2016 года по январь 2019 года. До 2019 года в компании работал один человек. По некоторым данным, УСГ аффилирована с известной на Южном Урале семьей предпринимателей Вильшенко, которых связывают с двумя в прошлом крупнейшими дорожно-строительными компаниями области — «Южуралавтобаном», а потом — «Южуралмостом». Напомним, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич проходит по делу о взятке в размере 3 млрд рублей за передачу выгодных контрактов на реконструкцию дорог в Челябинской области ЗАО «Южуралавтобан». Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский ушел с поста после решения ФАС России о признании его виновным в сговоре на торгах по дорожным контрактам в пользу «Южуралмоста».В 2019 году в УСГ и в компании «Южуралмост» произошли резкие перемены. После скандала с отставкой тогдашнего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из-за сговора на рынке дорожных госконтрактов «Южуралмост» потерял большую часть подрядов. Сократили 3 тыс. сотрудников. А УСГ, наоборот, принял на работу 2,9 тыс. человек и внезапно начал получать крупные контракты. Самый большой из них — на строительство набережной Миасса вдоль южного берега от филармонии до недостроенного конгресс-холла. Сдать работы должны были до 15 декабря, однако УСГ не справилась. В результате контракт был расторгнут. Мэрия будет искать нового подрядчика для завершения работ на набережной, которую должны были построить к саммитам ШОС и БРИКС. Не исключено, что УСГ могут включить в реестр недобросовестных подрядчиков.Доходы УСГ в 2019 году превысили 8 млрд рублей. При этом до 2019 года в компании работал один человек, а в финансовой отчетности значился нулевой доход. Наглядно резкий рост финансовых показателей виден на графике.Сейчас УСГ — один из крупнейших подрядчиков по дорожным работам в Челябинской области. В 2020 году предприятие выиграло 14 тендеров общей стоимостью более 4 млрд рублей.Как следует из информации в базе «ЛИК: эксперт», большая часть уставного капитала — 75,1% — формально принадлежит Георгию Груднину. Совладельцами являются Александр Зырянов (12,5%, также является директором ЗАО «Южуралмост») и Александр Шутов (12,4%, является директором компании).Шутов с 2012 по 2015 год был директором ОГУП «Челябинскавтодор», позже предприятие было преобразовано в ООО «Челябинскавтодор» (на 100% принадлежало правительству области), а затем — в ООО «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог». Сейчас им владеет через ООО «Технопарк» экс-начальник ФСБ Златоуста Геннадий Вильшенко (отец Сергея Вильшенко, который скрывается за границей от преследования по уголовному делу, связанному с его противостоянием с Андреем Чайкой, сыном генпрокурора РФ Юрия Чайки) с партнерами.До начала 2020 года основным владельцем УСГ была Елена Понькина. По данным источников, она была замечена в том, что представляла интересы «Южуралавтобана» и «Южуралмоста» в арбитражном суде.Получить комментарий в УСГ корреспонденту ИА «Первое областное» не удалось: по телефону в приемной в течение дня никто не отвечал. Также был отправлен запрос в пресс-службу УФНС России по Челябинской области с просьбой разъяснить причину исключения компании из реестра малого и среднего предпринимательства. На момент написания материала ответ не поступил.