Бывший игрок «Металлурга» и «Трактора» Павел Дорофеев подписал контракт с командой НХЛ

Нападающий заключил соглашение с «Вегас Голден Найтс»

Еще один воспитанник южноуральского хоккея пополнил состав команды НХЛ. Контракт с клубом «Вегас Голден Найтс» заключил 20-летний Павел Дорофеев, успевший сыграть за магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». О подписании контракт во вторник, 26 января, объявили в пресс-службе американской команды. Свой путь за океаном воспитанник магнитогорского хоккея начнет в АХЛ.



«Генеральный менеджер „Вегас Голден Найтс“ Келли МакКриммон анонсировал, что команда заключила трехлетний контракт новичка с нападающим Павлом Дорофеевым. Он был переведен в команду „Хендерсон Силвер Найтс“»,— рассказали ИА «Первое областное» представители клуба НХЛ.

Напомним, на прошлой неделе Павел Дорофеев расторг контракт с «Трактором». За основную команду системы он провел лишь один матч, большую часть времени защищая цвета «Челмета» и «Белых Медведей». Прошлый игровой год нападающий провел в магнитогорском «Металлурге». Именно из состава «сталеваров» Павел Дорофеев был вызван на Молодежный чемпионат мира — 2020, на котором завоевал серебряную медаль.