Уровень безработицы в Челябинской области снова обновил исторический минимум

Показатель продолжает снижаться

В Челябинской области зарегистрировано 9,6 тысячи безработных. Такие данные по состоянию на 1 марта 2024 года сообщает Контрольно-счетная палата региона. Год назад в этот же период было 13,3 тысячи безработных, а в 2022-м — 17,5 тысячи.

«Весь прошлый год мы фиксировали планомерное снижение уровня безработицы в стране и нашем регионе. По итогам двух месяцев 2024 года тенденция к снижению уровня безработицы сохраняется. К марту текущего года данные показатели Челябинской области в очередной раз обновили исторический минимум»,— говорится в сообщении КСП.





Сейчас в службах занятости населения имеется 47,5 тысячи вакансий. По состоянию на 1 марта 2023 года объявлений было 31,9 тысячи, а в первый день весны 2022-го — 30,9 тысячи. Уровень безработицы в регионе на начало весны 2024 года составил 0,54%. 1 марта 2023-го он был выше — 0,72%, как и 1 марта 2022-го — 0,94%. Коэффициент напряженности тоже снижается — с 0,64, по данным на 1 марта 2022 года, до 0,24 по состоянию на 1 марта 2024-го.

«Низкий уровень безработицы является индикатором эффективной экономической политики и ее социального измерения. Вместе с тем высокий уровень занятости населения в долгосрочной перспективе может привести к тому, что экономика столкнется с дефицитом трудовых ресурсов»,— отмечают аналитики КСП.

О низком уровне безработицы в своем выступлении на заседании Союза промышленников и предпринимателей говорил губернатор Алексей Текслер. Новый нацпроект «Кадры», о запуске которого объявил президент РФ Владимир Путин, поможет решить проблемы с подготовкой специалистов. Предусмотрено не только расширение программы «Профессионалитет», но и развитие других сопутствующих направлений. При этом дефицит кадров поможет закрыть роботизация производства. В Челябинской области планируют создать центр компетенций в робототехнике для всей страны, не только в вопросах производства роботов, но и для их интеграции в разные сферы. В рамках развития направления в ЮУрГУ открываются СПО и соответствующий факультет.