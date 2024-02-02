В Челябинской области максимальное пособие по безработице составило 14,7 тысячи рублей

Сумма выплат зависит от стажа, зарплаты и возраста

В Челябинской области максимальное пособие по безработице составило 14,7 тысячи рублей, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

В Челябинской области установился рекордно низкий показатель по безработице. Количество нетрудоустроенных снизилось более чем в 6 раз, до 10 тысяч человек. Уровень безработицы в регионе в конце 2023 года составил 0,57% (в 2022 году — 0,75%, в 2021 году — 1,13%, в 2020-м — 3,49%). Количество вакансий достигло 50 тысяч единиц.

В случае потери работы и при постановке на учет в центр занятости населения челябинцам выплатят пособие по безработице, сумма которого во многом зависит от стажа, зарплаты и возраста.

В стандартных ситуациях при расчете учитывается средняя зарплата за три месяца на последнем месте работы. Первые три месяца будет выплачиваться 75% от средней зарплаты (но не более 14,7 тысячи рублей), последующие три месяца — 60% (не более 5750 рублей).

Предпенсионерам пособие могут платить до 24 месяцев, максимальная сумма — 14 710,8 рубля. Минимальное пособие в Челябинской области составляет 1725 рублей. Его назначают тем, кто впервые ищет работу или не проработал и года, проработал менее 26 недель, уволен за дисциплинарные проступки, отчислен с обучения по направлению центра занятости.

«Срок выплаты пособия зависит от возраста безработного, стажа работы и времени, прошедшего после увольнения. До 6 месяцев — если работали более 26 недель в течение 12 месяцев до постановки на учет. До 24 месяцев — предпенсионерам, в зависимости от даты увольнения и стажа работы. До 3 месяцев — во всех остальных случаях», — уточнили в КСП.

Регистрироваться в центре занятости можно неограниченное количество раз. Но перед повторной постановкой на учет должно пройти время. Срок зависит от причины снятия с предыдущего учета. Причины могут быть разные. К примеру, человек стоял на учете в центре занятости и потом трудоустроился — на следующий день после увольнения.