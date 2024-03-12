С начала 2024 года службы занятости помогли трудоустроиться 2199 южноуральцам

В регионе минимальные риски роста безработицы и напряженности на рынке труда

В Челябинской области с начала 2024 года безработными признали 4062 человека. При этом с поддержкой служб занятости работу нашли 2199 южноуральцев. Это 54% от общего числа нуждающихся в работе за январь, февраль и начало марта. Такие данные сообщает пресс-служба главного управления по труду и занятости населения региона.

По информации ведомства, за первые месяцы 2023 года безработными были признаны 5580 человек. Из них 2944 жителя региона (53%) быстро нашли работу.

Уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области остается стабильно низким. На 11 марта он составил 0,53%. Всего на Южном Урале 9514 безработных. По сравнению с прошлым годом это на 3466 человек меньше. Снижение числа зарегистрированных безработных и активность работодателей по набору сотрудников привели к уменьшению коэффициента напряженности с 0,46 до 0,24 человека на одну вакансию.

«Ситуация на рынке труда стабильна, в пользу наемных работников. Сохраняется высокий спрос на наемный труд у работодателей, и, соответственно, сохранится тенденция повышения заработной платы по предлагаемым вакансиям. Риски роста напряженности на рынке труда и роста безработицы минимальные», — рассказал начальник управления Владислав Смирнов.

На портале «Работа России» от компаний Челябинской области опубликовано более 46 тысяч вакансий. Наибольшую потребность в специалистах испытывают обрабатывающие производства: от них размещено более 15 тысяч вакансий. В сфере здравоохранения и социальных услуг есть почти четыре тысячи объявлений о наборе сотрудников. В направлениях «Образование» и «Транспорт» опубликовано по 3,5 тысячи вакансий.

Напомним, что 12 апреля в Челябинске состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Там предприятия расскажут южноуральцам об имеющихся вакансиях, размере заработной платы, социальных гарантиях и перспективах карьеры. Кстати, многие предприятия предоставляют работникам жилье при переезде или компенсируют аренду квартиры, оплачивают обед в заводской столовой, организуют бесплатное санаторно-курортное лечение, предоставляют путевки в детские оздоровительные лагеря, выплачивают материальную помощь. Подробнее о ярмарке трудоустройства можно узнать по бесплатному телефону 8-800-444-80-88.