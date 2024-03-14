Кадровый голод в Челябинске продлится около пяти лет

Работодателям приходится бороться за соискателя

Вопрос кадрового голода в Челябинской области регулярно поднимают на встречах работодателей. И уже окончательно и бесповоротно пришло понимание, что из-за демографической ямы в 90-е годы сотрудников не хватает. И если раньше компании выбирали себе работников, то сейчас ситуация повернулась на 180 градусов. Согласно статистике, такое положение дел продлится еще порядка пяти лет. Изменения рынка труда обсудили сегодня, 14 марта, на встрече со спикерами «Авито Работы».



«Если опираться на статистику демографии, такая ситуация с нами на 5+ лет. Возможно, за эти несколько лет работодатели найдут ноу-хау, откуда брать сотрудников», — озвучил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничный.

Ситуация на рынке труда действительно интересная. В Челябинской области уровень безработицы в 4‑м квартале прошлого года установился на уровне 2,2%. Это самый низкий показатель за всю историю Российской Федерации, уточнила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.

В целом по стране на конец 2023 года частота поиска работы на всех доступных ресурсах снизилась на 35%. Перестали быть эффективными привычные методы подбора персонала.

«Соискатели в одном из опросов ответили: „Если бы работодатель предложил спортивные секции, я бы ходил на работу счастливым“», — поделилась потребностями соискателей Анна Осьмак.

Безусловно, в первую очередь соискателей волнует размер заработной платы. Для них также важны гибкие условия работы, официальное трудоустройство. Кандидаты стали более тщательно подходить к выбору организации. Они смотрят на стабильность компании на рынке, отзывы сотрудников, изучают рейтинг организации. Люди в возрасте до 35 лет обращают внимание на карьерные возможности и наличие премий.

Компании же стараются как можно подробней рассказать о себе и показать выгоду выбора именно их организации. В частности, чтобы привлечь к себе молодежь. А интерес к таким сотрудникам в целом по России за год вырос на 96% (по группе вакансий для студентов без опыта — 173%). Для них стали предлагать обучение, оплату проезда, возможность посещать спортивные секции и другие дополнительные преференции.

Опять же все зависит от отрасли. Например, в сфере строительства спрос и предложение работы равны, однако там так или иначе чаще ищут все-таки соискателя. Обратная ситуация сложилась в маркетинге, рекламе и PR. В этой отрасли кандидатов больше, чем вакансий.

Любопытно, что Челябинск — единственный город в России, где соискатели чаще кандидатов из других городов ищут работу на полный рабочий день. Например, в Москве и Санкт-Петербурге среди жителей наиболее популярен удаленный и сменный форматы работы, а также подработка.

В Челябинской области стали быстрее устраиваться на работу. По данным исследований «Авито Работы», 62% соискателей устраиваются на новое место за месяц или быстрее. Из других трендов — в Челябинске число вакансий для пенсионеров за год выросло в 8 раз. Чаще всего им предлагают работу возле дома — в супермаркетах, уточнил Кирилл Пшеничный.

Самыми востребованными профессиональными сферами в Челябинской области стали: производство, сырье и сельское хозяйство; продажи; транспорт и логистика. Больше всего готовы платить дальнобойщикам — в среднем, 154 тысячи рублей, фрезеровщикам — 105 тысяч, а машинистам — 102 тысячи.

В топ-3 офисных профессий по уровню зарплаты вошли инженер (в среднем 111 тысяч рублей), программист (104 тысячи) и агент по недвижимости (98 тысяч).

В Челябинске средний уровень зарплаты составил почти 56 тысяч рублей.

В целом спикеры «Авито Работы» советуют работодателям расширять границы найма: привлекать людей из других регионов, а также взращивать специалистов внутри компании.

Нехватка кадров также заметна и на заводах региона. В декабре прошлого года на расширенном заседании Регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России озвучили возможные решения проблемы: работа предприятий с вузами, создание стимулов для молодежи, расширение практики привлечения на производство осужденных. На встрече сказали, что с кадровым обеспечением производств придется работать в долгой перспективе.