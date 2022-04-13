УКВЗ заменил почти все импортные детали при производстве трамваев

Предприятие оперативно нашло аналоги иностранных комплектующих

Трамваи, почти на 100% состоящие из российских комплектующих, начал выпускать Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). В условиях санкций предприятие оперативно заместило основной импорт. Как сообщает пресс-служба УКВЗ, вся «начинка» новых вагонов сделана в России.

Многие детали для трамваев — южноуральские. Колеса производят непосредственно на заводе в Усть-Катаве. Осевые рессоры предприятию поставляет компания из Челябинска. Муфты делают в Златоусте. Пластиковые детали производят в Юрюзани и Челябинске. Резинотехнические изделия — в Санкт-Петербурге. Некоторые комплектующие привозят из Беларуси.

«УКВЗ постоянно работает над изготовлением комплектующих. Благодаря тому, что предприятие уже много лет входит в госкорпорацию „Роскосмос“, мы смогли разместить производство части комплектующих на других предприятиях госкорпорации, например в Златоусте и Челябинске. На некоторые импортные детали оперативно подобраны отечественные аналоги», — отмечает генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Напомним, летом 2021 года в Челябинск доставили 30 трамваев. Магнитогорск в прошлом году получил с завода 10 вагонов. В этом году УКВЗ поставит 30 полностью низкопольных трамваев в Челябинск. Магнитогорск получит от предприятия 20 частично низкопольных вагонов.