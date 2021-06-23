Минпромторг РФ зарегистрировал пятый промкластер в Челябинской области

Регион входит в тройку лидеров по числу таких объединений

АНО «Кластер по производству трубопроводной арматуры» подтвердил соответствие всем требованиям Минпромторга России. Приказ об этом подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Промышленный кластер в течение пяти рабочих дней будет включен в федеральный и региональный реестры. После объединение предприятий получит доступ к профильным мерам господдержки — возмещению части затрат на модернизацию и техническому перевооружению, льготному налогообложению и кредитованию. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области. Отмечается, что «Кластер по производству трубопроводной арматуры» — уже пятый в регионе, получивший аккредитацию федерального Минпромторга.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий подчеркнул, что промышленные кластеры — это важнейший инструмент развития внутриобластной кооперации и локализации производства комплектующих. Это помогает развитию всей экономики региона.

«Важно, что инициатива губернатора Челябинской области Алексея Текслера о возобновлении действия механизма стимулирования участников промкластеров в рамках постановления правительства РФ № 41 получила полную поддержку на государственном уровне. Из федерального бюджета по этому постановлению уже выделено 1,6 млрд рублей на возмещение в 2021—2023 годах части затрат участникам промышленных кластеров на производство импортозамещающей продукции», — пояснил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Глава ведомства также отметил, что специалисты регионального Минпрома консультировали и сопровождали представителей «Кластера по производству трубопроводной арматуры», когда в апреле этого года в Сыктывкаре они проходили подготовку к конкурсному отбору Минпромторга РФ по предзащите совместного проекта.

Сейчас кластер включает 11 компаний: ООО «Челябинский Фланцевый Завод», ИП Голубицкий, ООО «Арпластком», ООО «Кедрон», ООО «Профи», ООО «Металлснаб», ЗАО Завод «Трубспецконструкция», ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», ООО «АЛСО», ООО «Темпер» и ООО «ЛД ПРАЙД». На предприятиях работает 2050 сотрудников. Средняя производительность труда составляет 4,3 млн рублей на человека.

Участники кластера занимаются литьем заготовок, производством деталей арматуры, изделий из пластмассы, фторопласта, полиамида и композиций на их основе, механической и термической обработкой и конечной сборкой продукции. Промышленное объединение помогает повышать конкурентоспособность продукции своих резидентов на рынке металлоизделий и способствует росту их производительности.

«Для нас крайне важно было попасть в реестр Минпромторга РФ, поскольку наше дальнейшее развитие во многом зависит от открывающихся в связи с этим возможностей. В первую очередь мы рассчитываем получить государственную финансовую поддержку по 41 постановлению и вычет по налогу на прибыль для участников промышленного кластера. Да, попасть в реестр непросто и пандемия внесла свои коррективы в сроки подачи документов, но, в конечном итоге, благодаря поддержке и активному содействию областных министерства промышленности и Фонда развития промышленности мы подготовили полный пакет документов и успешно довели до конца наше начинание. Стать пятым зарегистрированным кластером Челябинской области — очень почетно. Наша общая работа выполнена на отлично», — рассказала исполнительный директор АНО «Кластер по производству трубопроводной арматуры» Людмила Подживотова.

Добавим, что в Челябинской области существует семь кластеров, объединяющих более 70 предприятий, где работает 12 тыс. человек. Продукции выпускается на общую сумму свыше 20 млрд рублей. Пять промышленных кластеров внесены в реестры Минпромторга РФ и Минпрома Челябинской области. В объединения входят представители электротехнической сферы, легкой промышленности, машиностроения и других отраслей.