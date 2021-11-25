Владимир Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам

На эти цели правительство РФ выделит дополнительные средства

На совещании с членами правительства РФ президент Владимир Путин поручил обеспечить размер заработных плат работников бюджетной сферы не ниже уровня майских указов, разработанных в 2012 году. Информацию сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Тема сегодняшнего заседания также связана с доходами граждан, тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей», — пояснил Владимир Путин.

Губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер доложил, что в регионе регулярно проводят мониторинг достижения целевых показателей по оплате труда бюджетников. В Челябинской области на эти цели выделены дополнительные средства.

«Губернатор Алексей Текслер доложил об исполнении майских указов в Челябинской области. Глава региона обозначил, что лично контролирует их исполнение», — отметили в пресс-службе правительства области.

Кроме того, правительство РФ предусмотрит дополнительное финансирование для достижения необходимого уровня зарплат бюджетных работников.