Модельное агентство в Челябинске прекратило использовать имя Ирины Шейк в рекламе

Компания выполнила предписание антимонопольной службы

Челябинское Exclusive Modeling Agency прекратило недобросовестную конкуренцию, сообщает пресс-служба УФАС. Эта компания неправомерно использовала коммерческое обозначение, поскольку модельное агентство «Эксклюзив» является отдельным подразделением имидж-клуба «Светлана». Кроме того, Exclusive Modeling Agency размещало информацию о том, что воспитанницами являются всемирно известные модели Ирина Шейк, Юлия Харлапанова, Светлана Захарова. Также говорилось о наличии связей с ведущими модельными агентствами России и мира. При этом документальное подтверждение отсутствовало. Никак не обосновывалось и использование сведений «Самое крупное модельное агентство на Урале» и «Самое крупное на Южном Урале». После выдачи антимонопольной службой предписания нарушитель удалил недостоверную информацию.



«В ведомство представлены сведения о проведенном ребрендинге, прекращении использования коммерческого обозначения и размещения информации, не имеющей подтверждения», — отметили в пресс-службе УФАС.

Напомним, что скандал в модельном бизнесе произошел в середине ноября. Выяснилось, что в 2020 году бывший сотрудник имидж-клуба «Светлана» открыл собственное модельное агентство и стал использовать коммерческое обозначение «Эксклюзив», в том числе вместе с логотипом Exclusive Modeling Agency. По мнению УФАС, это позволило конкуренту пользоваться положительной деловой репутацией известной компании, сформированной за многолетнюю работу.