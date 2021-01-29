УФАС начала проверку из-за платной парковки для маршруток на вокзале в Копейске

Владелец разворотной площадки запретил заезжать на конечную остановку перевозчикам из Челябинска

УФАС России по Челябинской области проводит проверку по жалобам частных перевозчиков. ООО «Автолайн», ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие» и ООО «Такси-сервис» пожаловались на действия МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (МУП «КПА»). Муниципальная компания запретила им заезжать на конечную остановку в Копейске — на городской вокзал. Решение принято из-за отказа маршрутчиков оплачивать парковку, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Авторы жалоб обслуживают межмуниципальные маршруты — № 125, 172, 479, 485. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», транспортным компаниям запретили заезжать на вокзал с 20 января. Ежемесячная плата за стоянку на вокзале для перевозчиков составляет 2,2 тыс. рублей за одно место. При этом сами маршрутчики говорят, что в услугах парковки не нуждаются, поскольку осуществляют только посадку и высадку пассажиров. Заявители подозревают МУП «КПА» в злоупотреблении доминирующим положением на транспортном рынке Копейска.

«Также перевозчики указывают, что не отказываются оплачивать услуги за пользование конечным остановочным пунктом, но это должны быть реально оказываемые услуги, например, за уборку территории остановочного пункта и по обоснованной цене», — рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС.

Как сообщают жители Копейска, сейчас маршрутчики, которым запрещено заезжать на вокзал, высаживают пассажиров перед шлагбаумом. Людям приходится идти по проезжей части, что небезопасно. При этом разворотная площадка на городском вокзале в соответствии с распоряжением Миндортранса Челябинской области является зарегистрированным остановочным пунктом.