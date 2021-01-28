Глава Челябинска оценила доступность городских дорог для инвалидов

И рассказала о планах по реконструкции тротуаров

Около 20 челябинских дорог, строительство которых запланировано на ближайшее время, будут комфортными для маломобильных групп населения. Об этом во время большой пресс-конференции 28 января сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«В прошлом году я дала поручение, чтобы проекты новых дорог делались комплексно. Вместе с дорогой нужно делать тротуар, который будет доступным для маломобильных групп населения», — отметила мэр Челябинска.

В 2020 году во время благоустройства дорог в центре Челябинска уже были созданы безбарьерные переходы между тротуарами и проезжей частью. Кроме того, продолжается работа по реализации программы «Доступная среда» в Челябинске. За год около 10 учреждений в сфере здравоохранения, образования и соцзащиты сделали доступными для людей с ограниченными возможностями движения.

Кроме того, Наталья Котова дала поручение проверить, работают ли подъемники в подземных переходах на площади Революции. Не так давно там меняли кабель. Оказалось, что все механизмы уже находятся в рабочем состоянии, любым из них можно пользоваться каждый день.



