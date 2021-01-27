«Челбаскет» в драматичной концовке уступил «БАРС-РГЭУ»

Судьба встречи решилась на последних секундах

Домашнее поражение потерпел баскетбольный клуб «Челбаскет». В среду, 27 января, команда из Челябинска уступила «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону со счетом 72:73.



Первая четверть встречи осталась за челябинцами и закончилась в пользу «Челбаскета», 16:14. Однако уже во втором отрезке ростовчане перехватили инициативу и в итоге отрезок завершился со счетом 34:26 в пользу гостей. Дальнейшие четверти вновь остались за «Челбаскетом», 20:17 и 10:9 соответственно, однако по итогу спасти матч челябинцам не удалось.

Лучшими игроками в составе «Челбаскета» по набранным очкам стали Валентин Назаров, Егор Тиканов и Кирилл Епанов. Первые набрали по 17 очков, а на счету последнего — 13 набранных баллов. Лидером по игровому времени стал Егор Тиканов, проведший на площадке 37 минут и 26 секунд

Следующий матч «Челбаскет» вновь проведет на своей площадке. В субботу, 30 января, челябинцы примут БК «Барнаул».