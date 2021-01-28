Катав-ивановские депутаты при выборе главы района остались без выбора

Райсобрание в итоге единогласно проголосовало за экс-мэра соседнего ЗАТО Трехгорный

28 января завершилось заседание Собрания депутатов Катав-Ивановского района. Парламентарии должны были сделать выбор между двумя финалистами конкурса на соискание должности главы муниципалитета. Однако, как сообщил Первому областному информагентству курирующий эту территорию вице-губернатор Станислав Мошаров, один из претендентов, первый заместитель главы соседнего Усть-Катава Сергей Харитонов, внезапно взял самоотвод. Депутатам пришлось решать, одобряют они или нет последнюю оставшуюся кандидатуру — экс-главу Трехгорного Николая Шимановича. Как сообщает председатель городского совета Катав-Ивановска Галина Федосеева, за Шимановича районные парламентарии проголосовали единогласно.



Напомним, в Катав-Ивановском районе выборы главы состоялись со второй попытки: осенью 2020 года их сорвал конфликт между действующим руководителем муниципалитета Евгением Киршиным и спикером райсобрания Николаем Рудаковым. Киршин заявлялся и на второй конкурс, но после первого заседания комиссии внезапно отказался от борьбы. На втором заседании конкурсной комиссии отсеялись еще десять кандидатов, в финал прошли только Шиманович и Харитонов, а 28 января с дистанции сошел и последний.