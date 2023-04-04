Участок трассы Южноуральск — Магнитогорск отремонтируют в 2023 году

Дорожники обновят почти семь километров дороги

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на ремонт трассы между Южноуральском и Магнитогорском. На семикилометровом участке дороги обновят покрытие. Ремонт обойдется бюджету в 164,9 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок. Подрядчика планируют выбрать уже 7 апреля.

Ремонт покрытия автомобильной дороги Южноуральск — Магнитогорск (участок км 88+500 — км 95+300) запланирован на срок с 1 мая до 25 октября нынешнего года. Работы проведут на территории Пластовского и Верхнеуральского районов. Подрядчику можно будет также укрепить обочины этого участка трассы.

В марте Миндортранс Челябинской области подписал контракт на ремонт другого участка автомобильной дороги между Южноуральском и Магнитогорском. Компания «Уралдорстрой» получит за работу 222,9 млн рублей. Ремонт проведут на участке протяженностью чуть более 15 километров на территории Верхнеуральского района (95+300 — 111+200). В техническом задании указан срок работ — с 1 мая по 25 октября этого года.

Ремонт автодороги Южноуральск — Магнитогорск входит в список важных проектов, который в своем телеграм-канале публиковал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Всего в 2023 году отремонтируют и построят более 500 км дорог. Муниципалитеты получат на работы 6,4 млрд рублей.