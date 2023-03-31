В апреле в Челябинске начнут ремонтировать одну из самых проблемных дорог

На улице Рождественского полностью заменят дорожную одежду вместе с поребриками

В ходе инспекции челябинских дорог 31 марта губернатор Алексей Текслер поручил срочно приступить к ремонту улицы Рождественского. На ее состояние часто жалуются автомобилисты, именно поэтому она была включена в маршрут губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент ИА «Первое областное».

И без того плотный трафик здесь замедляется ненадлежащим состоянием дорожного полотна, особенно там, где транспорт проезжает под мостами.

«Это одно из самых проблемных мест в городе. Срочно приступить к работам на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Начать надо, я считаю, в апреле месяце, поскольку нормально здесь проехать невозможно», — поручил губернатор.





Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов ответил, что на полученные от региона дополнительные средства был проведен конкурс и определен подрядчик, который займется этим участком. С середины апреля он выходит на объект. Под мостами заменят просевшее основание дороги. Вся дорожная одежда здесь тоже подлежит замене вместе с поребриками.

«График работ будет расписан на каждые сутки, потому что трафик здесь довольно существенный. Основные работы по укладке и фрезерованию пройдут в ночное время, и максимально постараемся минимизировать ограничения движения», — добавил Андрей Ксензов.

Алексей Текслер также поручил обратить внимание и на благоустройство, чтобы на этом участке было больше зелени.

Ранее в тот же день глава региона побывал на улице Бейвеля, на которую поступает больше всего жалоб от жителей. Новую четерехполосную дорогу там построят уже в этом году. Также губернатор поручил властям Челябинска отремонтировать участки полотна в Металлургическом районе и на Свердловском проспекте.