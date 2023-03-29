Глава Магнитогорска подвел итоги дорожных ремонтов в 2022 году

Сергей Бердников рассказал о ремонте автомобильных дорог, замене асфальта и дорожных знаков

В 2022 году в Магнитогорске Челябинской области заменили асфальт на 49 участках улиц, а также отремонтировали 7 участков автомобильных дорог протяженностью 11 километров. Кроме того, в городе заменили 1800 дорожных знаков. Об этом 28 марта на заседании Магнитогорского городского собрания депутатов сообщил глава города Сергей Бердников, передает пресс-служба мэрии.

«В 2022 году на строительство и ремонт улично-дорожной сети было выделено более 1,7 миллиарда рублей. В городе заменили асфальтобетонное покрытие на 49 участках, а это около 47,5 километра, продолжили мероприятия по замене асфальтового покрытия и бордюрного камня на территориях 17 школ и 30 детских садов», — рассказал Сергей Бердников.

Кроме того, в 2022 году капитально отремонтировали путепровод над железнодорожными путями по улице 9 Мая, построили дорогу по улице Тевосяна на участке от улицы Зеленый Лог до Радужной. А еще в городе построили и отремонтировали более 11 километров тротуаров.

Также в Магнитогорске в прошлом году заменили более 1800 старых дорожных знаков и более 300 светофоров на современные светодиодные. На 15 перекрестках установили камеры фотовидеофиксации нарушений.