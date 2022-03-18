В Челябинске организаторы Кубка губернатора по танцевальному спорту ожидают более тысячи участников из 20 регионов России. На паркете дворца спорта «Юность» танцоры разыграют более 60 комплектов наград. Возраст участников составляет от четырех до шестидесяти лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования пройдут с 8 по 10 апреля по традиции в челябинском дворце спорта «Юность». В этом году они пройдут в 21-й раз. Как и ранее, центром внимания у зрителей будут состязания профессионалов в латиноамериканской и европейской программах, которые в общей сложности будут включать в себя 10 танцев. Однако в этот раз впервые будет представлен в турнире и новый олимпийский вид — брейкинг, который дебютирует в программе Игр-2024 в Париже.
Организаторы ожидают участия более 1000 спортсменов из 20 регионов страны, которые разыграют более 60 комплектов наград. Среди них — звезды российского танцевального спорта, победители и призеры чемпионатов и первенств мира и Европы.
Звездными гостями соревнований станут: Антон Зайцев (ведущий телепередачи «Орел и Решка» на канале «Пятница») и кавер-проект DORA (участница шоу-проекта «Песни» на телеканале ТНТ). Билеты уже в продаже и доступны по ссылке.
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