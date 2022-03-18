В торговых сетях Челябинской области начали отменять промоакции

При этом скидки на товары продолжают действовать

Поставщики продукции повседневного пользования стали отменять скидки и акции в магазинах крупнейших федеральных ретейлеров. Отказ от промоакций уже коснулся российской компании X5 Group. В Челябинской области под управлением этого ретейлера работают магазины «Пятерочка» и «Перекресток».

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе X5 Group, ряд партнеров компании с конца февраля начали отказываться от проведения промоакций на свою продукцию. При этом в магазинах остались товары, по которым поставщики продолжают предоставлять скидки.

«Первое областное» также запросило информацию у «Ленты», «Магнита», «Ашана», «Красного & Белого».

Компании используют промоакции для продвижения своей продукции. Обычно производители предлагают покупателям продегустировать или протестировать товары, обещают подарки при покупке определенного количества позиций или скидки.

По данным РБК, промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители. К ним в основном относятся те, кто зависит от импортного сырья. По словам источника РБК, в каких-то категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранцы.

Согласно информации РБК, из-за сложившейся ситуации на Украине ряд крупнейших производителей продовольственных товаров объявил о приостановке инвестиций в российский рынок. Одной из таких компаний стала Procter & Gamble. Поставщик заявил отказался от капитальных инвестиций, рекламы и промо. Компания сократила ассортимент на российском рынке и решила сосредоточиться на основных необходимых товарах для здоровья и личной гигиены. Среди наиболее популярных брендов Procter & Gamble — детские подгузники Pampers, средства для стирки Ariel и Tide, прокладки Always и тампоны Tampax, средства для бритья Gillette, дезодоранты Old Spice.

Также об остановке рекламы, промо и спонсорства в России объявил производитель презервативов Durex, пятновыводителей Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающего Nurofen, лекарства от боли в горле Strepsils — Reckitt.

Вместе с тем капиталовложения, рекламную и промоактивность приостановила PepsiCo (молочные продукты «Домик в деревне», «Чудо», «Агуша», соки «Любимый», J7, «Фруктовый сад», «Я», чипсы Lay’s, Cheetos, напитки Pepsi, Lipton, Aqua Mineral).

Согласно исследованию компании NielsenIQ, в прошлом году в крупнейших розничных сетях россияне покупали со скидками больше половины товаров — 51,6%. Чаще всего со скидками продавали кондиционеры для белья (93% товаров), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%), сообщает РБК.