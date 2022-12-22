Центр олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске откроют в 2023 году

Здание введут в эксплуатацию в конце декабря

Строительная компания «СтройДом» завершает возведение на северо-западе Челябинска регионального центра олимпийской подготовки по хоккею. Спортивный комплекс находится возле микрорайона Ньютон на пересечении улицы Академика Макеева и Комсомольского проспекта. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию планируют получить до конца декабря. Само открытие состоится в 2023 году. Об этом рассказали во время публичных слушаний, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Здание находится в высокой строительной готовности, практически 100%. До 31 декабря планируем получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Когда будет открытие центра, точно неизвестно. Это вопрос не к нам. Объект значимый, многие заинтересованы в нем»,— сообщила представитель «СтройДома» Валерия Богатырева.





В Доме архитектора обсуждали отклонение от параметров здания и выдачу разрешения на условно разрешенный вид использования участка. Дело в том, что в мае этого года, уже во время строительства центра, была изменена зона, в которой находится спортивный объект. Вместе с этим уменьшилась площадь территории под застройку. Это технические моменты, но их нужно было оформить, чтобы согласовать с генеральным планом Челябинска. Замечаний и предложений по этому вопросу на публичных слушаниях не было. Градостроительная комиссия рекомендует мэрии Челябинска выдать все разрешения.





Хоккейный центр начали строить в 2020 году в рамках национального проекта «Демография». Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы в 2019-м. На строительство выделяли 738 млн рублей. Комплекс станет базой для подготовки спортивного резерва хоккейного клуба «Трактор». В нем смогут заниматься 200 молодых хоккеистов со всего региона. Под одной крышей разместятся два хоккейных корта, тренировочный зал, зал бросков и дриблинга, зал спортивных игр, медицинский центр, гостиница и столовая. Центр будет разноэтажным — от одного до шести этажей. Общая площадь составит 6,7 тыс. квадратных метров. Центр сможет принимать соревнования различного уровня.