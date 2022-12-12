Для хоккеистов в Челябинске созданы великолепные возможности — Владислав Третьяк

Президент ФХР высоко оценил спортивную инфраструктуру города

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк посетил Матч Звезд КХЛ в Челябинске. Кроме этого он обсудил во время рабочей встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером перспективы развития хоккея в регионе, сообщает официальный сайт ФХР.

«Наша встреча с Алексеем Леонидовичем получилась очень плодотворной, мы обсудили все вопросы, связанные с развитием челябинского хоккея, взаимодействием региона с Федерацией. Одной из тем нашей беседы стала перспектива проведения домашнего матча сборной России в Челябинске. Уральцы точно заслужили возможность посмотреть на игру сборной вживую, рассматриваем город как один из кандидатов», — пояснил Владислав Третьяк.

Он также отметил, что Челябинск давно воспитывает высококлассных игроков, и отдал должное челябинской тренерской школе.

«Для хоккеистов в Челябинске созданы великолепные возможности. Губернатор опекает не только главную команду, но и систему детско-юношеского хоккея. Алексей Леонидович показал, в каких условиях тренируются и играют воспитанники Академии „Трактора“: два льда, отличный спортзал, инвентарь для разнообразных занятий. Великолепное впечатление оставила и домашняя арена клуба. В Челябинске — хоккейный бум, и я благодарен губернатору за опеку нашего национального вида спорта. Массовость и популярность хоккея в регионах — одно из необходимых условий развития нашей отрасли. ФХР оказывает всестороннюю поддержку этому процессу, мы продолжим помогать челябинскому хоккею», — резюмировал глава Федерации хоккея России.