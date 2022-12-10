Алексей Текслер оценил готовность двух строящихся спортивных объектов в Челябинске

Хоккеисты и хоккеистки уже опробовали новый лед

Сегодня, 10 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с президентом КХЛ Алексеем Морозовым посетил региональный центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный каток рядом с ареной «Трактор». Глава региона отметил, что оба объекта находятся в высокой степени готовности и с их вводом в Челябинске будет обеспечена возможность для тренировок воспитанников областной и муниципальных спортивных школ по хоккею, а также фигурному катанию, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Центр олимпийской подготовки по хоккею уже готовится к открытию. Там будут два крытых хоккейных корта, несколько тренировочных залов, медицинский центр, гостиница и столовая. С открытием центра заниматься хоккеем дополнительно смогут еще 200 юных спортсменов из разных городов и районов Челябинской области. Помимо необходимой инфраструктуры для занятий там есть и все необходимое для проведения соревнований различного уровня.

Во время посещения центра губернатором и президентом КХЛ на новом льду катались воспитанники хоккейной системы «Трактор». Алексей Текслер и Алексей Морозов пообщались с ребятами, поздравили их с новым объектом и пожелали успехов в спортивной карьере.

«Развитие инфраструктуры для подготовки хоккеистов, в первую очередь нашей молодежи, — это одна из основных задач, которые мы перед собой поставили», — подчеркнул Алексей Текслер.

Затем губернатор Челябинской области и президент КХЛ посетили новый тренировочный каток рядом с ареной «Трактор», предназначенный для тренировок участниц клуба «Белые медведицы».

«Челябинск — хоккейный регион, который воспитал много спортсменов для большого хоккея и суперзвезд. Таких условий для занятий спортом не было, когда мы росли. Сейчас немногие регионы имеют такие условия. Первое, что удивило, — все продумано заранее. Все условия созданы для ребят, они будут в этих условиях жить, как профессионалы. Дети будут получать и образование, и тренировки. Хочу пожелать успехов этим ребятам, поздравить их, что в Челябинске появился такой объект. Мы будем ждать этих ребят в КХЛ», — сказал Алексей Морозов.

Проекты реализованы при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В эти выходные в Челябинске стартовал Матч звезд КХЛ с участием сильнейших хоккеистов лиги. Подробнее об играх читайте на нашем сайте.