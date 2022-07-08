В Челябинске готовятся к открытию Центра олимпийской подготовки по хоккею, который станет базой для подготовки спортивного резерва хоккейного клуба «Трактор». В связи с этим было принято решение сменить руководство хоккейной школы «Трактор». Андрей Кудинов покинул пост директора школы, сообщает региональный Минспорт.
Для решения амбициозных задач, которые стоят перед новой спортивной структурой, буду применены совершенно новые принципы работы и современный подход к тренировочному процессу.
«Мы благодарны Андрею Викторовичу Кудинову за проделанную работу. На протяжении почти четырех лет он обеспечивал процесс подготовки молодых хоккеистов, передавая опыт и тренерам, и игрокам. Воспитывая новых чемпионов, важно углубить интеграцию системы детского хоккея в спорт высших достижений, улучшить взаимодействие с хоккейным клубом „Трактор“ и повысить привлекательность школы для самых одаренных молодых хоккеистов», — рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.
Занять должность руководителя хоккейной школы «Трактор» предложено Евгению Любимову, главному специалисту по спортивному развитию в хоккейном клубе «Трактор».
Напомним, что Андрей Кудинов покинул пост директора школы «Трактора». Специалист возглавлял школу с 2019 года. В понедельник его последний рабочий день в качестве директора.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес