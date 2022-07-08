В Челябинске откроется региональный центр Олимпийской подготовки по хоккею

В спортивной школе «Трактор» назначат нового руководителя

«Мы благодарны Андрею Викторовичу Кудинову за проделанную работу. На протяжении почти четырех лет он обеспечивал процесс подготовки молодых хоккеистов, передавая опыт и тренерам, и игрокам. Воспитывая новых чемпионов, важно углубить интеграцию системы детского хоккея в спорт высших достижений, улучшить взаимодействие с хоккейным клубом „Трактор“ и повысить привлекательность школы для самых одаренных молодых хоккеистов»,

— рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.