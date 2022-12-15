Журналисты выбрали пять лучших игроков в истории хоккейного клуба «Трактор»

На официальном сайте челябинской команды подвели итоги голосования

Сегодня, 15 декабря, стали известны итоги голосования среди спортивных журналистов, которым предложили выбрать лучших хоккеистов в истории хоккейного клуба «Трактора». На основе их выбора была составлена символическая вторая пятерка игроков. Ранее свой выбор сделали болельщики клуба, теперь в голосовании предстоит принять участие ветеранам и представителям клуба, сообщается на официальном сайте ХК «Трактор».Голосование лучших хоккеистов в истории ХК «Трактор» приурочено к 75-летию челябинского клуба. На протяжении недели на официальном сайте «Трактора» для представителей медиа было доступно голосование за хоккеистов и тренеров, по итогам которого была создана пятерка полевых игроков. Ранее свой выбор сделали болельщики челябинской команды.Третьим этапом голосования станет выбор ветеранов «Трактора», четвертым — представителей клуба. Каждая из групп респондентов составит свою пятерку, а трио тренеров и пара голкиперов будут выбраны после объединения результатов всех голосовавших. Пока лидерами среди наставников являются Валерий Белоусов, Геннадий Цыгуров и Анвар Гатиятулин. Среди вратарей — Майкл Гарнетт и Сергей Мыльников.Также отдельно будет названа пятерка самых заслуженных воспитанников клуба, которые добились выдающихся результатов в хоккее и приносили славу Челябинску, будучи хоккеистами других команд.Итоги голосования будут подведены 28 декабря в день празднования 75-летнего юбилея «Трактора».