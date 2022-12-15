Сегодня, 15 декабря, стали известны итоги голосования среди спортивных журналистов, которым предложили выбрать лучших хоккеистов в истории хоккейного клуба «Трактора». На основе их выбора была составлена символическая вторая пятерка игроков. Ранее свой выбор сделали болельщики клуба, теперь в голосовании предстоит принять участие ветеранам и представителям клуба, сообщается на официальном сайте ХК «Трактор».
Символическая сборная ХК «Трактор» (выбор журналистов):
Защитники: Николай Макаров — Геннадий Цыгуров.
Нападающие: Николай Бец — Игорь Варицкий — Валерий Карпов.
Третьим этапом голосования станет выбор ветеранов «Трактора», четвертым — представителей клуба. Каждая из групп респондентов составит свою пятерку, а трио тренеров и пара голкиперов будут выбраны после объединения результатов всех голосовавших. Пока лидерами среди наставников являются Валерий Белоусов, Геннадий Цыгуров и Анвар Гатиятулин. Среди вратарей — Майкл Гарнетт и Сергей Мыльников.
Также отдельно будет названа пятерка самых заслуженных воспитанников клуба, которые добились выдающихся результатов в хоккее и приносили славу Челябинску, будучи хоккеистами других команд.
Итоги голосования будут подведены 28 декабря в день празднования 75-летнего юбилея «Трактора».
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