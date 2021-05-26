Аэропорт Магнитогорска выставили на торги

Приватизируют 42 га территории, 59 зданий и самолет

Российский аукционный дом (РАД) по поручению Росимущества выставил на продажу 100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск». Начальная цена объекта — 113,9 млн рублей, сообщает пресс-служба РАД.

Торги состоятся на электронной торговой площадке Lot-online. Участники аукциона должны предоставить задаток в размере 22,8 млн рублей. Сейчас аэропорт находится в федеральной собственности.

Магнитогорскому аэропорту принадлежат 20 земельных участков общей площадью 41,9 га, 59 зданий, десять сооружений и одно воздушное судно. Часть имущества сдана в аренду. На предприятии работают 365 человек. Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое.

Через аэропорт Магнитогорска совершают рейсы четыре авиакомпании: «Россия», S7, Nord Wind («Северный ветер») и Red Wings. Основные направления — Москва, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды. По данным за 2019 год, общий пассажиропоток аэропорта составил 265,4 тыс. человек.

В обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер объявил о масштабной реконструкции аэропорта в Магнитогорске. Работы должны стартовать в октябре и завершатся в 2024 году.