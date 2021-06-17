В Челябинской области возбудили шесть уголовных дел после пожаров в лесах

Специалисты МЧС ликвидировали огонь 412 раз с начала года

В Челябинской области в мае из-за аномально жаркой погоды был введен особый противопожарный режим — южноуральцев просили воздержаться от походов в лес. Сейчас режим снят, однако огонь продолжает вспыхивать в лесных массивах. С начала года специалисты МЧС выезжали на тушение пожаров 412 раз. Об этом рассказал начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров.

По его словам, лесные пожары бушевали на территории 30 муниципалитетов. Лидером по возгораниям второй год подряд становится Миасский городской округ. Самый крупный пожар в этом году зафиксирован также в Кыштыме.

«Всего возникло 412 лесных пожаров, 267 из них произошли по вине человека. Уничтожено 4 155 гектаров леса», — сообщил Сергей Лавров.

Также он сообщил, что в пиковые дни во время действия особого противопожарного режима специалисты МЧС выезжали на тушение до 22 раз за сутки. Сейчас количество возгораний сократилось до четырех-пяти в день.

Напомним, с 15 июня в Челябинске введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова. Напомним, за прошедшую неделю в областном центре зафиксировано 905 возгораний. Наталья Котова обратилась к челябинцам с просьбой не допускать детских шалостей с пухом и быть осторожными с огнем.

В это время запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ. Главам районов поручено проводить постоянный мониторинг пожарной обстановки и очагов возгораний. Они также должны принять все дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий внутригородских районов. Необходимо проводить своевременную очистку от тополиного пуха и сухой растительности, организовать дополнительные временные противопожарные полосы.

«Нарушителям грозят штрафы до четырех тысяч рублей. По факту пожаров в лесах возбуждено уже шесть уголовных дел», — добавил Сергей Лавров.

Так, в мае рядом с озерами Черновское и Малый Окункуль в Снежинске начался ландшафтный пожар и распространился на деревья в Каслинском районе. Огонь уничтожил 35,4 га леса. Ущерб составил более 59 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).