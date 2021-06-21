Челябинский Дом печати выставили на продажу за 205 миллионов рублей

Приватизацию объявили в третий раз

«Российский аукционный дом» выставил на продажу 100% акций АО «Челябинский Дом печати» (под разными юрлицами работает с 1934 года). Организация принадлежит государству через АО «Российские газеты». Начальная цена составляет 205 млн рублей при рыночной стоимости в 212 млн рублей. Шаг на повышение — 1 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до конца дня 21 июня. Торги проведут 29 июня.

«АО „Челябинский Дом печати“ является действующим полиграфическим предприятием. Среднесписочная численность работников — 108 человек, в том числе производственный персонал — 99 человек. Общество является действующим, денежный поток формируется за счет доходов от профильной деятельности, а также от сдачи имущества в аренду. Финансовое состояние предприятия — устойчивое. Платежеспособность — высокая, вероятность банкротства — низкая», — сказано в объявлении об аукционе.

К продаже предлагается четыре объекта, входящих в АО «Челябинский Дом печати», в том числе имущественно-складской комплекс площадью 4,1 тыс. кв. м на Троицком тракте, база отдыха «Волна» площадью 723 кв. м возле озера Увильды, летний дом на базе отдыха «Елочка» площадью 95,1 кв. м на берегу озера Еловое.

Наибольший интерес представляет здание самого Дома печати (рыночная стоимость — 181 млн рублей), расположенное на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны в Челябинске. Оно было построено в 1972 году. Общая площадь помещений составляет 13,8 тыс. кв. м, земельного участка — 11,3 тыс. кв. м. Объекты находятся в федеральной собственности.

«Помещения в здании многофункциональные и могут быть использованы как для размещения офисов компаний, так и для развития арендного бизнеса с возможностью перепрофилирования помещения под различные виды деятельности. Планировка коридорно-кабинетная, с большими окнами. Коммуникации: центральное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. Объект частично сдан в аренду. Данное имущество имеет хороший потенциал для использования в качестве предоставления производственно-полиграфических услуг, а также арендного бизнеса», — говорится в объявлении.

Организатор аукциона отмечает, что наиболее вероятными покупателями могут выступить отраслевые компании, чтобы сохранить профиль деятельности. Новому собственнику нужно будет оптимизировать расходы от основной деятельности, высвободить площади и повысить доходность бизнеса с последующей реализацией избыточных земельных активов. Кроме того, среди интересантов могут быть крупные региональные инвесторы с большим портфелем земельных активов, девелоперы и владельцы коммерческой недвижимости.



В 2020 году, согласно данным «Российского аукционного дома», газетной, книжно-журнальной, изобразительной и листовочно-текстовой продукции выпущено на 72,7 млн рублей. 72,9% выручки приходится на полиграфическую деятельность, 11,5% — на сдачу имущества в аренду. Согласно базе «СБИС», в 2020 году выручка АО составляла 95,1 млн рублей, чистая прибыль —200 тыс. рублей. Дебиторская задолженность — 18,1 млн рублей, кредиторская — 7,9 млн рублей.

Отметим, что это уже третья попытка продать АО «Челябинский Дом печати». Два первых аукциона не состоялись, потому что к имуществу никто не проявил интерес. Объекты юрлица включали в планы приватизации федерального имущества на 2014—2016 годы и на 2017—2019 годы.