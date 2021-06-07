Теплоснабжающая компания Златоуста планирует банкротство

«Теплоэнергетик» намерен обратиться в суд с заявлением о собственной несостоятельности

В мэрии Златоуста получили уведомления о намерении единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнергетик» обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о собственном банкротстве. Документ зарегистрирован на портале единого федерального реестра «Федресурс».

Также «Теплоэнергетик» заявил о намерении обанкротить МУП «Коммунальные сети», который управляет сетями теплоснабжения. Сообщение на «Федресурсе» зарегистрировано 4 июня. Компания ссылается на решение Арбитражного суда Челябинской области, который в октябре 2020 года постановил взыскать с муниципального предприятия в пользу «Теплоэнергетика» 22 млн рублей.

Директор «Теплоэнергетика» Михаил Попов отказался комментировать ИА «Первое областное» информацию о банкротстве компании.

В мэрии Златоуста сообщили, что планируют расторгнуть договор аренды котельных с ООО «Теплоэнергетик». По мнению администрации, заниматься их обслуживанием должно муниципальное предприятие.

«В данный момент администрация Златоустовского городского округа в лице комитета по управлению имуществом пытается расторгнуть договор аренды котельных с ООО „Теплоэнергетик“. Мы остаемся на прежней позиции: сети и котельные должны быть в руках у одной организации, а не как сейчас. ООО „Теплоэнергетик“ получает прибыль, а МУП получает долги. Считаем, что банкротство позволит не только оставить порочную схему теплоснабжения, но и уйти от создавшихся долгов ООО „Теплоэнергетик“, перед ресурсоснабжающими организациями за электроэнергию и газ», — рассказал советник мэра Златоуста Алексей Коновалов.

Долг «Теплоэнергетика» перед ООО «Новатэк-Челябинск», ООО «Уралэнергосбыт» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», составляет около 700 млн рублей. По данным базы «ЛИК: эксперт», выручка компании в 2020 году составила 873,8 млн рублей. При этом убыток превысил 40 млн рублей. Выручка МУП «Коммунальные сети» за прошлый год была 1 млрд рублей, а убыток — 122 млн рублей.

В Златоусте в апреле началось строительство новой блочной котельной, которая обеспечит отоплением десятки жилых домов. Задачу организовать эффективное теплоснабжение города ставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Работы начались на площадке одной из трех будущих котельных в районе метзавода (на улице Кирова). На эти цели из областного бюджета направили 455 миллионов рублей. Новые источники тепла мощностью 7, 17 и 70 мегаватт появятся на улицах Кирова, Герцена и Карла Маркса.

