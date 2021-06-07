Челябинский суд аннулировал два фиктивных брака

Жители Таджикистана намеревались получить гражданство РФ

Ленинский районный суд Челябинска признал недействительными два брака, заключенные между гражданами РФ и Таджикистана. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в марте 2021 года 44-летняя жительница Таджикистана подала документы на получение гражданства и вида на жительство. При этом за два месяца до обращения она заключила брак с 41-летним местным жителем. В ходе проверки прокуратурой Ленинского района установлено, что цели создания семьи они не имели. Женщина проживала с детьми и их родным отцом.

Также прокуратурой выявлен фиктивный брак между 37-летним гражданином Таджикистана и 33-летней местной жительницей. Они были женаты с 2015 года.

«С учетом собранных доказательств суд пришел к выводу о фиктивности заключенного между сторонами брака и признал его недействительным», — рассказали областной прокуратуре.

Суд направил документы в органы миграции.