В Копейске представили нового руководителя водоснабжающей организации

Предыдущий директор был уволен из-за жалоб жителей

В Копейске новый руководитель МУП «КСВВ» Дмитрий Носачев приступил к своим обязанностям. Сегодня, 7 апреля, директора водонсабжающей организации представил глава округа Андрей Фалейчик. Ранее он уволил предыдущего директора Дмитрия Панова после многочисленных жалоб жителей округа на проблемы с водоснабжением.

Дмитрий Носачев уже неделю руководит предприятием. С 2010 по 2020 год работал директором структурного подразделения «Горводопровод» МУП «ПОВВ», где выполнял обязанности по содержанию, проведению текущего и капитального ремонта сетей и сооружений на них в Челябинске протяженностью более 1600 километров.

Проблемы с водой в Копейске появились с первых дней мая. Жители поселка Старокамышинска неоднократно привлекали внимание властей к своей проблеме: во время жарких дней воды в квартирах не было совсем или она шла с очень низким напором. За помощью они уже обратились к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

Ранее глава округа Андрей Фалейчик поручил проводить постоянный мониторинг ситуации с водоснабжением города. Мэр предупредил коммунальщиков, что в случае если ответственные лица не справятся, в отношении них могут последовать кадровые решения.