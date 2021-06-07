В Челябинске мальчика убило током на площадке нового жилого комплекса

Возбуждено уголовное дело

Школьника ударило током, когда он гулял по улице Марченко, 32, в ЖК «Театральный». От полученных травм ребенок скончался. Информацию об этом Первому областному информагентству сегодня, 7 июня, подтвердили в горздраве.

Трагедия случилась накануне вечером, 6 июня. По предварительным данным, мальчик схватился за провод, который находился под напряжением.

«На место происшествия выехала реанимационная бригада, однако ребенок скончался еще до прибытия медиков. Сердечно-легочная реанимация в течение часа не помогла», — рассказали в горздраве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Ребенку было около 12 лет. Информация о его возрасте уточняется.

Новый дом обслуживает управляющая компания «Вертикаль».

UPD: в Следственном управлении Следственного комитета РФ уточнили, что погибшему мальчику было 10 лет.