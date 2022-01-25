Сына экс‑губернатора Челябинской области признали банкротом

Александр Дубровский заявил о долгах в 274 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о признании банкротом Александра Дубровского. У сына бывшего губернатора Челябинской области почти 300 млн рублей долгов. Введена процедура реструктуризации. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

По данным базы «СБИС», Александр Дубровский выступает учредителем пяти компаний в Магнитогорске: ООО «ЧСК» (занимается строительством, убыток в 2020 году — 70 млн рублей), управляющей компании «Станичная» (прибыль в 2020 году — 624 тыс. рублей), ООО «Галерея камня» (занимается торговлей, убыток в 2020 году — 6 тыс. рублей), ООО «Песчано-гравийный карьер» (убыток — 240 тыс. рублей), ООО «МСК» (строительная фирма, ничего не зарабатывает с 2017 года). Ранее владел еще десятью компаниями, но официально вышел из состава учредителей.

Кредиторы в дело о банкротстве Александра Дубровского пока не заявились.

Сам Александр Дубровский в конце августа прошлого года заявил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное», что «продал весь бизнес» и не занимается предпринимательской деятельностью.

В июне прошлого года суд признал банкротом основной бизнес-актив семьи Дубровских — производственное объединение «Монтажник». Фирма задолжала кредиторам более 2 млрд рублей. Дочь экс-главы региона Анна Дубровская пыталась взять процесс под свой контроль, но суд ей отказал. В качестве третьего лица к делу привлекли и самого Бориса Дубровского. В конце октября Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество экс-губернатора на сумму в 73,5 млн рублей. Дубровский оспаривает это решение.