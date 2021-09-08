Сын экс-губернатора Челябинской области уходит в банкротство

Александр Дубровский заявил о долгах в 274 миллиона рублей

Сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александр Дубровский — подал заявление о личном банкротстве в Арбитражный суд региона. Он заявил о долгах на 274,2 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

По данным базы «СБИС», Александр Дубровский выступает учредителем пяти компаний в Магнитогорске: ООО «ЧСК» (занимается строительством, убыток в 2020 году — 70 млн рублей), управляющей компании «Станичная» (прибыль в 2020 году — 624 тыс. рублей), ООО «Галерея камня» (занимается торговлей, убыток в 2020 году — 6 тыс. рублей), ООО «Песчано-гравийный карьер» (убыток — 240 тыс. рублей), ООО «МСК» (строительная фирма, ничего не зарабатывает с 2017 года). Ранее владел еще десятью компаниями, но официально вышел из состава учредителей.

В июне в Арбитражный суд Челябинской области поступил иск от племянниц основного владельца РМК Виктора Рашникова — Екатерины и Марины Рашниковых. Они требуют признать недействительной сделку Александра Дубровского с ООО «Инвестиционная компания „Профит“». По данным «Ъ-Южный Урал», Александр Дубровский приобрел 3375 обыкновенных акций (25%) ООО «ИК „Профит“» стоимостью 400 рублей каждая у Сергея Рашникова (брат Виктора Рашникова, умер в 2019 году). В 2019 году господин Дубровский обратился в Арбитражный суд с заявлением о снятии с акций залогового обременения, однако в марте того же года производство по делу прекратили по воле истца. Затем пакет акций был передан во владение Анны Дубровской (дочь Бориса Дубровского).

Александр Дубровский в конце августа заявил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное», что «продал весь бизнес» и не занимается предпринимательской деятельностью.

Заседание по делу о банкротстве Александра Дубровского пока не назначено.