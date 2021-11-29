Судебные приставы арестовали имущество экс‑губернатора Челябинской области

Заблокировали 73 млн рублей по делу о банкротстве застройщика конгресс-холла

Магнитогорский отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области открыл исполнительное производство по долгу бывшего губернатора региона Бориса Дубровского. Информация опубликована в банке данных исполнительных производств.

В конце октября арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в 73,5 млн рублей. Конкурсный управляющий оспаривала перечисление этой суммы компанией ПО «Монтажник» (контролировалась семьей Бориса Дубровского) на личные счета экс-губернатора в период с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года.

Фирма ПО «Монтажник» в Челябинской области известна тем, что в 2017–2018 годах получила как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. Также организация дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для непосредственного возведения объекта, но оба раза конкурс был признан несостоявшимся.

В июне 2021 года «Монтажник» признали банкротом по просьбе кредиторов, которым фирма задолжала 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В конгресс-холл вложены миллиарды рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено.