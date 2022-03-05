Сын экс‑губернатора Челябинской области задолжал налоговой 8 млн рублей

Требования заявили в рамках дела о банкротстве Александра Дубровского

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области направила в Арбитражный суд требования о взыскании 8 млн рублей в рамках дела о банкротстве Александра Дубровского. Общий долг сына бывшего губернатора составляет почти 300 млн рублей. Информация опубликована в базе СБИС.

Сейчас Александр Дубровский проходит через процедуру реструктуризации долгов. Его признали банкротом в конце января.

По данным базы «СБИС», Александр Дубровский выступает учредителем пяти компаний в Магнитогорске: ООО «ЧСК» (занимается строительством, убыток в 2020 году — 70 млн рублей), управляющей компании «Станичная» (прибыль в 2020 году — 624 тыс. рублей), ООО «Галерея камня» (занимается торговлей, убыток в 2020 году — 6 тыс. рублей), ООО «Песчано-гравийный карьер» (убыток — 240 тыс. рублей), ООО «МСК» (строительная фирма, ничего не зарабатывает с 2017 года). Ранее владел еще десятью компаниями, но официально вышел из состава учредителей.

Александр Дубровский ранее заявил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное», что «продал весь бизнес» и не занимается предпринимательской деятельностью.

В июне прошлого года суд признал банкротом основной бизнес-актив семьи Дубровских — производственное объединение «Монтажник». Фирма задолжала кредиторам более 2 млрд рублей. Дочь экс-главы региона Анна Дубровская пыталась взять процесс под свой контроль, но суд ей отказал. В качестве третьего лица к делу привлекли и самого Бориса Дубровского. В конце октября Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество экс-губернатора на сумму в 73,5 млн рублей. Дубровский оспаривал это решение, но проиграл дело.