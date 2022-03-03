Суд отказал экс-губернатору Челябинской области в снятии ареста со счетов

Имущество Бориса Дубровского ранее заблокировали судебные приставы

Восемнадцатый арбитражный суд отклонил апелляционную жалобу бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о снятии ареста со счетов. Общая сумма заблокированных средств — 73,5 млн рублей. Требование выдвинул конкурсный управляющий в рамках банкротства ПО «Монтажник».



Напомним, в конце ноября магнитогорский отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области открыл исполнительное производство по долгу экс-губернатора региона Бориса Дубровского. В октябре Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки об аресте имущества бывшего главы региона на общую сумму 73,5 млн рублей. Средства были списаны со счетов «Монтажника» в пользу Бориса Дубровского с июля 2019-го по июнь 2020-го.

В 2017—2018 годах ПО «Монтажник» получило пять контрактов на выполнение подготовительных работ для строительства конгресс-холла на реке Миасс. Его возводили к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, которые отменили после начала пандемии COVID-19. Кроме того, компания дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для возведения этого объекта, но оба конкурса объявляли несостоявшимися.

В июне 2021 года «Монтажник» признали банкротом по просьбе кредиторов, которым фирма задолжала более 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В конгресс-холл вложены миллиарды рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено.