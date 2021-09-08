Южноуральцам обещают дожди и сильный ветер

Столбики термометров поднимутся до +16°C

Дождливая и прохладная погода не спешит покидать Челябинскую область. Сегодня, 8 сентября, синоптики прогнозируют до +16°C, кратковременные дожди и порывистый ветер.

В Челябинской области утром столбики термометров покажут +5°C. Днем воздух прогреется до +11, +16°C. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. Утром столбики термометров опустятся до +3°C, днем воздух прогреется до +13, +15°C. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.