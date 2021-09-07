На Южном Урале сохраняется прохладная и ветреная погода

Местами пройдут кратковременные дожди

Теплая погода пока не планирует возвращаться в Челябинскую область. В ночь на среду, 8 сентября, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют похолодание до –3°C, днем потеплеет до +16°C. Однако южноуральцев вновь ожидают дожди и порывистый ветер.

В Челябинской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха составит +0, +5°C, местами будут заморозки до –3°C. Днем столбики термометров покажут +11, +16°C. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +1, +3°C. Днем воздух прогреется до +13, +15°C. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.