В Челябинске состоится этап Гран-при России по шахматам

Всероссийский турнир посвящен памяти гроссмейстера Игоря Курносова

В южноуральской столице с 10 по 12 сентября пройдет этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам — этап Гран-при России. В нашем регионе этот турнир пройдет в шестой раз в память о трагически ушедшем из жизни челябинском гроссмейстере Игоре Курносове, сообщает региональная федерация шахмат.

На турнире в Челябинске ожидается участие более 250 шахматистов из 14 стран. Многие из них были друзьями и хорошими знакомыми воспитанника челябинской шахматной школы Игоря Курносова. По своему представительству соревнования в южноуральской столице не уступают большинству столичных турниров и считаются одними из самых престижных в календарном году.

В этом году за шахматную доску сядут известные гроссмейстеры Игорь Лысый, Дмитрий Кокарев, Павел Понкратов, Григорий Опарин, Алексей Сарана и другие. В прошлые годы победу одерживали Александр Грищук, Александр Рязанцев, Владислав Артемьев, Сергей Мовсесян и Михаил Демидов.

Турнир пройдет в конгресс-холле Центра международной торговли (пр. Ленина, 35). Открытие турнира 10 сентября в 11:30, награждение 12 сентября в 14:30. Прямая трансляция партий будет вестись на сайте.

Организаторами «Мемориала Игоря Курносова — этапа Гран-при России» выступят региональная федерация шахмат при поддержке министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и Федерации шахмат России.