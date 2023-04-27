В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется ремонтом дороги на Свердловском проспекте на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта. Закупка появилась спустя месяц после того, как губернатор Алексей Текслер провел инспекцию городских дорог в преддверии сезона строительных работ. Как следует из информации на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 79 млн рублей.
Из документации на сайте госзакупок следует, что на ремонтируемом участке заменят не только дорожное полотно, но и бордюры, а рядом обустроят газон. После замены полотна компания, выигравшая закупку, должна нанести на проезжую часть разметку термопластиком. Подрядчик обязан провести ремонт до 20 августа этого года.
Заявки на участие в аукционе принимают до 4 мая.
Напомним, в конце марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил состояние дорог в Челябинске. Главу региона возмутило состояние проезжей части на Свердловском проспекте — одной из главных улиц города. Там асфальт сошел вместе с растаявшим снегом.
Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов пообещал «откапиталить участок от Комсомольского проспекта до проспекта Победы, уложив нормальный слой асфальтобетона». Он также сказал, что будет решен вопрос по ливневке, так как ситуация на Свердловском проспекте усугубилась не только из-за таяния снега, но и из-за отсутствия ливневой канализации.
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