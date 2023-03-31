Алексей Текслер поручил восстановить не пережившую зиму дорогу в Челябинске

Губернатора возмутило состояние дорожного полотна на Свердловском проспекте

Губернатор Алексей Текслер поручил властям Челябинска включить в план дорожных работ на 2023 год ремонт Свердловского проспекта. Задание было озвучено во время инспекционной поездки 31 марта, передает корреспондент ИА «Первое областное». Главу региона возмутило состояние дорожного полотна на одной из главных улиц города. Речь идет об участке в районе пересечения с Комсомольским проспектом, где асфальт сошел вместе с растаявшим снегом.

«Состояние дороги неудовлетворительное. Если дорожное покрытие было уложено давно, то надо было ситуацию прогнозировать. Пошел паводок, и случилось то, что случилось. Если бы вы в прошлом году занялись здесь капитальным ремонтом, то нынешнего состояния дороги бы не было», — высказал глава региона вице-мэру по дорожному хозяйству Андрею Ксензову.





Тот, в свою очередь, объяснил, что ситуация обострилась во время активного таяния снега и усугубилась отсутствием ливневой канализации. Пока что проведены работы по поддерживающему ремонту.

«Сейчас участок пока в проезжем состоянии, но есть предложение в этом году откапиталить участок от Комсомольского проспекта до проспекта Победы, уложив нормальный слой асфальтобетона», — сказал вице-мэр.

Он добавил, что также найден вариант по ливневке, технические решения уже приняты.

«Мы не должны нигде в городе весной получать такие дороги. Нигде! Состояние дороги могло быть прогнозируемым. Значит, недоработали. Обязательно в планы на этот год включите этот участок», — подытожил губернатор.

Ранее в этот же день Алексей Текслер сообщил, что начавшееся на улице Бейвеля строительство новой дороги будет завершено за один год вместо двух.